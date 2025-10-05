Трамп хотел выгнать Исландию из НАТО, но его остановили российские подлодки

Президент США Дональд Трамп согласился не настаивать на выходе Исландии из НАТО, узнав о ключевой роли страны в отслеживании российских подлодок. Эти подробности приведены в мемуарах бывшего генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга «На моём дежурстве: руководство НАТО во время войны», выдержки из которых публикует The Guardian.

Экс-генсек вспомнил, как американский президент выражал недовольство недостаточными оборонными расходами некоторых стран-членов блока. Особые вопросы у Трампа вызывала Исландия, которая не имеет собственной армии и не может выполнить требование о 2% ВВП на оборону. Ситуацию прояснил Джеймс Мэттис занимавший на то время пост министра обороны США.

Мэттис сказал американскому лидеру, что базы НАТО в Исландии имеют стратегическое значение для наблюдения за российскими подводными лодками. Трамп после краткого размышления согласился с целесообразностью сохранения страны в альянсе.

Столтенберг также описал в своих мемуарах, как Дональд Трамп во время закрытого саммита НАТО в Брюсселе летом 2018 года заявлял о возможности выхода Штатов из альянса. Эти угрозы едва не привели к краху блока. Европейским лидером пришлось пойти на уступки, чтобы не допустить такого исхода.