Заслуженный артист Белоруссии попал под атаку дронов в Донецке

Заслуженный артист Белоруссии Виктор Бабарикин, приехавший в Донецк дирижировать оркестром на юбилейном концерте композитора Владимира Вовченко, попал под атаку дронов. Об этом сообщает «Минск-Новости».

«Дирижёр не пострадал. Он подчеркнул: главное в этой ситуации, что в зале филармонии собрался аншлаг», — говорится в сообщении.

На концерте был представлен фрагмент музыки к балету по «Мёртвым душам» Гоголя, над которым трудится Вовченко. Программа также включает концерт для фортепиано с оркестром, симфонические произведения «Македония», «Море», «Сюита» из балета «Лики Гоголя» и другие композиции.

