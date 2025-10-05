Заслуженный артист Белоруссии попал под атаку дронов в Донецке
Минск-Новости: Белорусский дирижёр Бабарикин попал под атаку БПЛА в Донецке
Заслуженный артист Белоруссии Виктор Бабарикин, приехавший в Донецк дирижировать оркестром на юбилейном концерте композитора Владимира Вовченко, попал под атаку дронов. Об этом сообщает «Минск-Новости».
«Дирижёр не пострадал. Он подчеркнул: главное в этой ситуации, что в зале филармонии собрался аншлаг», — говорится в сообщении.
На концерте был представлен фрагмент музыки к балету по «Мёртвым душам» Гоголя, над которым трудится Вовченко. Программа также включает концерт для фортепиано с оркестром, симфонические произведения «Македония», «Море», «Сюита» из балета «Лики Гоголя» и другие композиции.
Ранее сообщалось, что замглавы села в Белгородской области получил ранения при миномётном обстреле. Бойцы самообороны в критическом состоянии доставили чиновника в Грайворонскую ЦРБ — сейчас врачи делают всё возможное, чтобы спасти его жизнь.
