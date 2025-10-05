«Нас раздербанили и уничтожают»: На Украине разгорается скандал из-за расформирования отряда БПЛА

На Украине продолжается резонансная ситуация, связанная с расформированием и переквалификацией в пехоту подразделения, специализирующегося на ударных беспилотниках, входящего в состав 10-го мобильного отряда Госпогранслужбы Украины. В связи с этим командир данного подразделения и известный украинский специалист по БПЛА Юрий Касьянов начал проводить акции протеста на площади Независимости в Киеве. Цель его действий – привлечь внимание Владимира Зеленского и добиться отмены решения о ликвидации отряда.

«Нас раздербанили и уничтожают», — заявил Касьянов в соцсетях.

В последние дни он проводит акции протеста на центральной площади Киева, стремясь привлечь внимание Зеленского. По его утверждению, эти действия не являются ни военным мятежом, ни митингом, а направлены на восстановление справедливости. Тем временем, военнослужащие из его подразделения заявили о расформировании и уничтожении их части, а также о переводе в пехоту. Сам Касьянов допускает возможность своего ареста.

Военнослужащие подразделения, в свою очередь, подтвердили получение приказов о сдаче специализированного оборудования и подготовке к переводу в пехоту. Они обратили внимание на нелогичность такого решения, поскольку операторы дронов являются высококвалифицированными специалистами узкого профиля.

Напомним, что о полном расформировании взвода 10-го мобильного отряда Госпогранслужбы Украины ранее сообщал сам Касьянов. Причин он не озвучил, но высказался в сообщении, что «успешный коллектив пустил под нож топ-коррупции».