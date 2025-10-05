Президент России Владимир Путин, следуя советской дипломатической традиции, всегда вежлив к другим главам государств. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис.

«Путин очень незауряден среди мировых лидеров, он следует советской и российской традиции быть в основном вежливым по отношению к лидерам, с которыми ему приходится иметь дело», — сказал эксперт в видео, доступном на YouTube.

Он подчеркнул, что Путин последовательно придерживается этого принципа, даже когда бывший президент США Джо Байден позволял себе крайне резкие высказывания в его адрес. По мнению Меркуриса, это демонстрирует неизменность стиля российского лидера.

Ранее в Британии оценили сдержанность Путина. Британский политик Джордж Гэллоуэй восхитился высоким уровнем сдержанности президента РФ на фоне украинских провокаций. Он уверен, что на месте российского лидера бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, не оставил бы от столицы Украины «камня на камне».