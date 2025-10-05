Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 октября, 17:57

Экс-главу Минздрава Дагестана арестовали за мошенничество

Экс-министра здравоохранения Дагестана Беляеву арестовали за мошенничество

Обложка © Telegram / Правительство Дагестана

Обложка © Telegram / Правительство Дагестана

Арестована бывший министр здравоохранения Республики Дагестан Татьяна Беляева. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы судов общей юрисдикции региона.

«Заключена под стражу бывший министр здравоохранения РД», — говорится в Telegram-канале.

Беляеву подозревают в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, в сентябре 2020 года чиновники Минздрава заключили контракты на 516 миллионов рублей для развития здравоохранения. По условиям, исполнители должны были бесплатно проводить гарантийное обслуживание. Однако в 2021-2024 годах были заключены дополнительные, необоснованные договоры на техническое сопровождение, дублирующие эти обязательства. В результате бюджет понёс убытки на сумму свыше 1 миллиона рублей.

Беляеву взяли под стражу на два месяца, до 3 декабря.

Начальник ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии Надёжин задержан за взятку в 2 млн
Начальник ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии Надёжин задержан за взятку в 2 млн

Ранее сообщалось, что арестовали профессора Первого МГМУ имени Сеченова Амину Гараеву. Её обвиняют в посредничестве при получении взятки. Её задержали на два месяца.

Главные темы, формирующие повестку, — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Коррупция
  • Криминал
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar