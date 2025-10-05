За три часа над российскими регионами сбили 24 украинских БПЛА
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VideoFromEveryWhere
За три часа силы противовоздушной обороны уничтожили 24 украинских беспилотных летательных аппарата в небе над российскими регионами. Соответствующее заявление сделало Министерство обороны РФ.
«С 17:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 24 украинских БПЛА самолётного типа», — написали в Telegram-канале ведомства.
Над Белгородской областью было нейтрализовано 12 воздушных целей, над Крымом — 11 летательных аппаратов. Ещё один беспилотник сбили над территорией Воронежской области.
Минобороны в этот же день сообщило, что за прошедшую ночь расчёты ПВО перехватили и уничтожили 32 украинских дрона над регионами России. По 11 беспилотников сбили над Белгородской и Воронежской областями. Пять дронов ликвидировали над Нижегородской областью. По одному БПЛА уничтожили над Брянской, Курской, Тульской и Тамбовской областями, а также над территорией Республики Мордовия.
