За три часа над российскими регионами сбили 24 украинских БПЛА

Над Белгородской областью было нейтрализовано 12 воздушных целей, над Крымом — 11 летательных аппаратов. Ещё один беспилотник сбили над территорией Воронежской области.

Минобороны в этот же день сообщило, что за прошедшую ночь расчёты ПВО перехватили и уничтожили 32 украинских дрона над регионами России. По 11 беспилотников сбили над Белгородской и Воронежской областями. Пять дронов ликвидировали над Нижегородской областью. По одному БПЛА уничтожили над Брянской, Курской, Тульской и Тамбовской областями, а также над территорией Республики Мордовия.