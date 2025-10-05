Во Франции назначили нового главу Минобороны

Бывший министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр возглавил Минобороны страны. О кадровых перестановках в новом составе правительства сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

Назначение произошло в рамках формирования нового кабинета министров под руководством премьера Себастьяна Лекорню. Ле Мэр обладает значительным опытом государственной работы, поскольку ранее семь лет руководил министерством экономики и занимал пост министра сельского хозяйства. После ухода из правительства в 2024 году он преподавал в университете швейцарского города Лозанна.

При этом ряд ключевых министерств сохранили прежних руководителей, включая Брюно Ретайо во главе МВД и Жан-Ноэля Барро на посту министра иностранных дел. Министерство юстиции продолжает возглавлять Жеральд Дарманен, а Рашида Дати остаётся на должности министра культуры. Новое правительство начало работу спустя месяц после отставки предыдущего кабинета министров.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил нового министра иностранных дел. Им стал Ермек Кошербаев, который ранее занимал должность посла Казахстана в России. В прошлом он также руководил Восточно-Казахстанской областью.