Регион
5 октября, 18:32

Во Франции назначили нового главу Минобороны

Пост главы Минобороны Франции занял бывший министр экономики Ле Мэр

Брюно Ле Мэр. Обложка © ТАСС /TERESA SUAREZ

Бывший министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр возглавил Минобороны страны. О кадровых перестановках в новом составе правительства сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

Назначение произошло в рамках формирования нового кабинета министров под руководством премьера Себастьяна Лекорню. Ле Мэр обладает значительным опытом государственной работы, поскольку ранее семь лет руководил министерством экономики и занимал пост министра сельского хозяйства. После ухода из правительства в 2024 году он преподавал в университете швейцарского города Лозанна.

При этом ряд ключевых министерств сохранили прежних руководителей, включая Брюно Ретайо во главе МВД и Жан-Ноэля Барро на посту министра иностранных дел. Министерство юстиции продолжает возглавлять Жеральд Дарманен, а Рашида Дати остаётся на должности министра культуры. Новое правительство начало работу спустя месяц после отставки предыдущего кабинета министров.

В Британии назначили нового министра иностранных дел
В Британии назначили нового министра иностранных дел

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил нового министра иностранных дел. Им стал Ермек Кошербаев, который ранее занимал должность посла Казахстана в России. В прошлом он также руководил Восточно-Казахстанской областью.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Юлия Сафиулина
