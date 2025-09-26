Президент Казахстана Токаев назначил нового министра иностранных дел
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Обложка © kremlin.ru
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл кадровые перестановки в правительстве, освободив Мурата Нуртлеу от должности заместителя премьер-министра — министра иностранных дел и назначив его своим помощником по международному инвестиционному и торговому сотрудничеству. Соответствующие указы опубликованы пресс-службой Токаева.
Новым главой внешнеполитического ведомства стал Ермек Кошербаев, который ранее занимал должность посла Казахстана в России. В прошлом он также руководил Восточно-Казахстанской областью.
Напомним, в начале сентября в Сети появилась информация о задержании уже бывшего главы МИД Казахстана Нуртлеу и бизнесмена Гаджиева. Кроме них под стражу якобы были взяты несколько высокопоставленных сотрудников Комитета национальной безопасности. Однако власти страны опровергли эту информацию.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.