Президент Казахстана Токаев назначил нового министра иностранных дел

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл кадровые перестановки в правительстве, освободив Мурата Нуртлеу от должности заместителя премьер-министра — министра иностранных дел и назначив его своим помощником по международному инвестиционному и торговому сотрудничеству. Соответствующие указы опубликованы пресс-службой Токаева.

Новым главой внешнеполитического ведомства стал Ермек Кошербаев, который ранее занимал должность посла Казахстана в России. В прошлом он также руководил Восточно-Казахстанской областью.