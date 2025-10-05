В аэропорту Тамбова ввели ограничения на приём и выпуск рейсов

По его словам, эти меры предосторожности необходимы для гарантии безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что за три часа над российскими регионами сбили 24 украинских БПЛА. Над Белгородской областью было нейтрализовано 12 воздушных целей, над Крымом — 11 летательных аппаратов. Ещё один беспилотник сбили над территорией Воронежской области.