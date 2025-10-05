Валдайский форум
5 октября, 18:27

В аэропорту Тамбова ввели ограничения на приём и выпуск рейсов

Обложка © Life.ru

В аэропорту Тамбова объявлены ограничения на взлёт и посадку самолётов. Информацию об этом распространил в Telegram-канале официальный представитель Росавиации Артём Кореняко.

По его словам, эти меры предосторожности необходимы для гарантии безопасности полетов.

В аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля введён план Ковёр

Ранее сообщалось, что за три часа над российскими регионами сбили 24 украинских БПЛА. Над Белгородской областью было нейтрализовано 12 воздушных целей, над Крымом — 11 летательных аппаратов. Ещё один беспилотник сбили над территорией Воронежской области.

