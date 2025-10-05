Жители Белгорода сообщают об отключении света и воды после взрывов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr_U
Жители Белгорода информируют об отсутствии электроэнергии и воды. Ранее власти объявили о ракетной угрозе в регионе.
По информации SHOT, жители Белгорода сообщили о перебоях с электроснабжением в южных и центральных районах города после серии взрывов. Также поступают сообщения о проблемах с водоснабжением в отдельных частях города.
Ранее сообщалось, что в результате атаки ВСУ на Грайворонский округ Белгородской области был ранен заместитель главы села Мокрая Орловка Игорь Кушнарев. Бойцы самообороны в критическом состоянии доставили его в Грайворонскую ЦРБ — сейчас врачи делают всё возможное, чтобы спасти его жизнь.
