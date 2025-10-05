Валдайский форум
Хегсет заявил, что заказывает пиццу в Пентагон, чтобы всех запутать

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Министр войны США Пит Хегсет прокомментировал в эфире Fox News популярный мем о росте заказов пиццы в его ведомстве во время кризисов. По его словам, заказы делает он лично.

«Я не только не хожу в кафетерий, ещё я заказываю в случайные дни много пиццы, чтобы всех запутать», — заявил он.

Хегсет также отметил, что знает об аккаунте в соцсети Х, который отслеживает заказы в ресторанах рядом с Пентагоном и делает выводы о совещаниях и ночных дежурствах. По его словам, всплески заказов в пятницу вечером чаще всего связаны с его собственными заказами, которые призваны «сломать систему».

А ранее свыше миллиона военнослужащих США лишились зарплат из-за шатдауна. Согласно пресс-секретарю Белого дома, семьи военных уже испытывают финансовые трудности и вынуждены обращаться за продовольственной помощью из-за остановки работы правительства.

