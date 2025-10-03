Более миллиона военнослужащих США лишились зарплат из-за шатдауна

Из-за правительственного шатдауна свыше миллиона военных в США были вынуждены служить без денежного вознаграждения. Об этом сообщила пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт.

«В результате текущего прекращения работы правительства 1,3 миллиона мужчин и женщин в американской армии, флоте, Военно-воздушных силах, Корпусе морской пехоты, Береговой охране и Космических войсках, которые с честью несут службу и рискуют своей жизнью, защищая нас, не получают зарплату», — сказала она в ходе брифинга.