Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 октября, 18:01

Более миллиона военнослужащих США лишились зарплат из-за шатдауна

Белый дом: Из-за шатдауна 1,3 млн американских военных лишились зарплаты

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mircea Moira

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mircea Moira

Из-за правительственного шатдауна свыше миллиона военных в США были вынуждены служить без денежного вознаграждения. Об этом сообщила пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт.

«В результате текущего прекращения работы правительства 1,3 миллиона мужчин и женщин в американской армии, флоте, Военно-воздушных силах, Корпусе морской пехоты, Береговой охране и Космических войсках, которые с честью несут службу и рискуют своей жизнью, защищая нас, не получают зарплату», — сказала она в ходе брифинга.

По словам Левитт, семьи военных уже испытывают финансовые трудности и вынуждены обращаться за продовольственной помощью из-за остановки работы правительства. Представитель Белого дома выразила надежду, что сегодня Конгресс сможет принять решение о возобновлении финансирования.
«Тонкая работа Белого дома»: Политолог раскрыл Life.ru закулисье шатдауна в США
«Тонкая работа Белого дома»: Политолог раскрыл Life.ru закулисье шатдауна в США

Ранее из-за частичной приостановки работы правительства США Пентагон отправил в неоплачиваемые отпуска почти половину своих гражданских сотрудников — около 335 тысяч человек. Кроме того, бюджетный кризис угрожает работе символов страны: факел Статуи Свободы может потухнуть уже через неделю. Демократы штата обвинили в происходящем республиканцев, подчеркнув, что местные власти не намерены финансировать содержание памятника.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar