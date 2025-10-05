Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 октября, 19:54

В Пензенской области ввели временные ограничения на полёты

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Пензенской области ввели временные ограничения на полёты. Об этом сообщили в МЧС по региону.

«Внимание! В Пензенской области введён план «Ковёр». Действует временный запрет на использование воздушного пространства», — говорится в сообщении. Об этом также сообщил и губернатор региона Олег Мельниченко.

Росавиация ввела ограничения на полёты в аэропортах Калуги и Тамбова
Росавиация ввела ограничения на полёты в аэропортах Калуги и Тамбова

Тем временем, в Белгороде начались перебои с электричеством после атаки ВСУ. Все аварийные бригады уже выехали на место, специалисты восстанавливают подачу электричества. Медучреждения временно перешли на резервные источники питания. Областная больница, взрослая областная больница, детская, вторая городская больница перешли на питание непотерянное или на резервную генерацию.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Общество
  • Пензенская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar