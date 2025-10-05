Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 октября, 20:59

Новоиспечённый глава МВД Франции выразил недовольство новым составом правительства

Глава МВД Франции: Новый кабмин не отражает разрыва с прежней политикой

Обложка © X / Bruno Retailleau

Обложка © X / Bruno Retailleau

Министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо, повторно утверждённый на пост, выразил несогласие с недавно представленным составом правительства. По его мнению, обновлённый кабмин не демонстрирует ожидаемого разрыва с предыдущей политикой. Об этом он заявил в соцсети X.

«Состав правительства не отражает обещанного перелома. В связи с политической ситуацией, сложившейся в результате этого объявления, я созываю на завтрашнее утро стратегический комитет Республиканской партии», — написал он.

ЕП готовится к голосованию по вотуму недоверия Урсуле фон дер Ляйен
ЕП готовится к голосованию по вотуму недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Ранее прежний министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр был назначен министром обороны. При этом ряд ключевых министерств сохранили прежних руководителей, включая Брюно Ретайо во главе МВД и Жан-Ноэля Барро на посту министра иностранных дел. Министерство юстиции продолжает возглавлять Жеральд Дарманен, а Рашида Дати остаётся на должности министра культуры.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Франция
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar