Новоиспечённый глава МВД Франции выразил недовольство новым составом правительства

Министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо, повторно утверждённый на пост, выразил несогласие с недавно представленным составом правительства. По его мнению, обновлённый кабмин не демонстрирует ожидаемого разрыва с предыдущей политикой. Об этом он заявил в соцсети X.

«Состав правительства не отражает обещанного перелома. В связи с политической ситуацией, сложившейся в результате этого объявления, я созываю на завтрашнее утро стратегический комитет Республиканской партии», — написал он.

Ранее прежний министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр был назначен министром обороны. При этом ряд ключевых министерств сохранили прежних руководителей, включая Брюно Ретайо во главе МВД и Жан-Ноэля Барро на посту министра иностранных дел. Министерство юстиции продолжает возглавлять Жеральд Дарманен, а Рашида Дати остаётся на должности министра культуры.