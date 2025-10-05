ЕП готовится к голосованию по вотуму недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Европарламент рассмотрит сразу два вотума недоверия председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, которую оппоненты обвиняют в продвижении личных интересов и недостаточной прозрачности на посту главы ЕК. Это уже вторая попытка добиться её отставки в 2025 году. Об этом сообщила представитель ЕП Дельфин Колар.

Инициаторами стали фракции «Патриоты за Европу» и «Левые». Как уточнила Дельфин Колар, в понедельник в Страсбурге пройдут обсуждения, а голосование состоится 9 октября. Оппозиционные фракции обвиняют фон дер Ляйен в «ослаблении Европейского союза», непрозрачных торговых соглашениях с США и Латинской Америкой, а также в спорных высказываниях о войне в Газе. Однако центристские партии — «Обновление Европы» и «Социалисты и демократы» — уже заявили, что не поддержат вотум.

Для отставки главы Еврокомиссии необходимо, чтобы против неё проголосовали две трети депутатов Европарламента (из 719 членов). Пока у инициаторов голосования есть лишь около 160 мест, что делает вероятность смещения фон дер Ляйен крайне низкой.

Ранее западные СМИ писали, что Урсуле фон дер Ляйен вновь грозит вотум недоверия. А всё из-за нового скандала – главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен обвинили в тайных переписках с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Уже ведётся расследование, утверждает депутат Европейского парламента от Венгрии Кинга Гал.