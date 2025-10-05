Валдайский форум
5 октября, 20:40

Подростки в Киеве включили гимн России посреди улицы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pandora Pictures

В Киеве группа подростков включила на одной из улиц гимн России. Как сообщает издание «Страна.ua», инцидент произошёл возле входа в аптеку. Детали произошедшего пока не раскрываются — неизвестно, сколько участников было и как отреагировали прохожие.

Подростки в Киеве включили гимн России. Видео © Telegram / Политика Страны

Судя по кадрам, опубликованным изданием, гимн прозвучал в общественном месте. Местные правоохранительные органы комментариев пока не давали.

«Кот или кит?» Захарову повеселила паника Киева из-за перехода украинцев на русский язык
Ранее омбудсмен Украины Елена Ивановская выразила обеспокоенность ростом числа русскоязычных в стране. Она отметила, что особенно это заметно в образовательной сфере, и назвала ситуацию «тревожным сигналом». По её мнению, любые формы принуждения или жёстких мер в этой области недопустимы, но Ивановская считает, что языковое воспитание должно начинаться с самого раннего возраста.

