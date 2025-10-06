Трое подростков погибли в ДТП в Белгородской области, ещё двое получили травмы

В Борисовском районе Белгородской области произошла авария с участием несовершеннолетних. В результате ДТП погибли три подростка, ещё двое получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Предварительно установлено, что 15-летний подросток, управляя Nissan Tiida, принадлежащим его отцу, не справился с управлением. Он съехал с проезжей части, столкнулся с деревом и забором частного дома.

«В результате ДТП три несовершеннолетних пассажира автомобиля — юноши 2009 и 2013 годов рождения и девочка 2010 года рождения от полученных травм скончались на месте ДТП. С травмами различной степени тяжести в медицинское учреждение доставлены несовершеннолетний водитель автомобиля и его пассажир 2009 года рождения», — говорится в сообщении.

