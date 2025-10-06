Россия считает невозможным восстановление Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в его изначальном виде. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на источник в Министерстве иностранных дел РФ.

«Очевидно, что и речи быть не может о восстановлении ДРСМД в его изначальном виде. Он разрабатывался и заключался в иных обстоятельствах, а также содержал и практические меры, договорённости, относившиеся к ныне ликвидированной номенклатуре наземных РСМД», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД напомнили, что ДРСМД перестал действовать в 2019 году в результате одностороннего выхода Соединённых Штатов, несмотря на усилия Москвы по сохранению договора. После этого российская сторона выдвигала предложение о взаимных мерах сдерживания в этой сфере, однако данное предложение не снискало конструктивного ответа.

Как подчеркнули в дипведомстве, планы США по передовому размещению наземных ракет средней и меньшей дальности перешли в стадию практической реализации. Это вынудило Россию отказаться от одностороннего моратория на развёртывание аналогичных вооружений и приступить к реализации военно-технических контрмер.

В Министерстве иностранных дел подтвердили, что двусторонний диалог между Россией и США по обеспечению стратегической стабильности в настоящее время не ведётся.

«Как было отмечено в заявлении президента России Владимира Путина от 22 сентября по тематике «пост-ДСНВ», предметное взаимодействие такого рода будет возможно «при формировании условий для его полноформатного возобновления и с учётом всего комплекса усилий по нормализации двусторонних отношений, устранению фундаментальных противоречий в области безопасности». Этой линии будем неукоснительно придерживаться», — подытожили в МИД.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил, что размещение российского ракетного комплекса «Орешник» в стране не указывает на бездумную гонку вооружений. По его словам, это мера носит оборонительный характер. Пока Белоруссия разоружалась в период СССР и в начале своей независимости, страны Запада начали наращивать военные запасы. Сейчас западные соседи, такие как Польша, Литва и Латвия, укрепили свои позиции, установив мины на границе.