Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил, что размещение российского ракетного комплекса «Орешник» в стране не указывает на бездумную гонку вооружений. Это мера оборонительного характера. Он выступил на пленарном заседании в ООН, посвящённом Международному дню борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.

По словам министра, пока Белоруссия разоружалась в период СССР и в начале своей независимости, страны Запада начали наращивать военные запасы. Он отметил, что сейчас западные соседи, такие как Польша, Литва и Латвия, укрепили свои позиции, установив мины на границе. Рыженков подчеркнул, что игнорировали законные озабоченности безопасности, включая интересы Белоруссии.

«В этой ситуации Беларусь была вынуждена разместить у себя российское тактическое ядерное оружие, чтобы гарантировать свою безопасность», — отметил он.

Также министр сообщил, что на территории Белоруссии расположат российские баллистические ракеты «Орешник». Договор о гарантиях безопасности между Минском и Москвой, подписанный в прошлом году, предполагает использование любых видов оружия для защиты.

«Мы не ввязываемся в бездумную гонку вооружений, мы не провоцируем дальнейшую конфронтацию. Наш ответ асимметричен, он носит сугубо оборонительный характер и осуществляется в строгом соответствии с международным правом и положениями Договора о нераспространении ядерного оружия», — добавил Рыженков.