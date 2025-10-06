Канцлер ФРГ Мерц: БПЛА над Германией были разведывательными, а не боевыми

Канцлер Германии Фридрих Мерц успокоил жителей страны после серии инцидентов с беспилотниками в воздушном пространстве ФРГ. Он подчеркнул, что дроны не несли вооружения и выполняли разведывательные полёты.

«Прежде всего, я могу успокоить население: у нас до сих пор не было ни одного инцидента с вооружённым беспилотником. Это попытки шпионажа, это попытки запугать население. Мы знаем, что с этим нужно что-то делать, и мы это сделаем. Однако будем действовать осмотрительно и дальновидно, но при этом последовательно», — заявил Мерц в интервью телеканалу ARD.

Канцлер отметил, что происхождение дронов, замеченных в последние дни над аэропортом Мюнхена, пока не установлено, но независимо от источника они представляют «серьёзную угрозу» безопасности ФРГ. Мерц также напомнил о необходимости последовательного реагирования на эти угрозы и создания эффективной системы противодействия БПЛА.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова критически отозвалась о заявлениях Мерца. Она напомнила, что Германия до сих пор не выяснила, кто стоит за подрывами газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», а до дронов над Мюнхеном у немецкого правительства, по её словам, «руки дойдут только в следующем веке».