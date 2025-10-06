В аэропортах Сочи, Нижнего Новгорода и Геленджика ввели план «Ковёр»

В аэропорту Сочи наблюдаются массовые задержки рейсов: на вылет задерживаются 9 рейсов, а на прилёт — 12. По данным телеграм-канала SHOT, в небе над городом кружат минимум три самолёта из Антальи и два из Санкт-Петербурга, ожидая разрешения на посадку.

Официальный представитель Росавиации Артём Кореняко сообщил, что в Сочи введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. План «Ковёр» также действует в аэропортах Геленджика и Нижнего Новгорода. Меры направлены на обеспечение безопасности полётов и носят временный характер. В воздушной гавани Саратова ограничения сняли в 1:25 по московскому времени.

Ранее в Белгороде после обстрелов ВСУ начались перебои с электричеством. Аварийные бригады уже работают над восстановлением подачи электроэнергии. Медучреждения временно перешли на резервные источники питания, чтобы обеспечить непрерывное обслуживание граждан. Электроснабжение нарушено в семи муниципальных округах — почти 40 тысяч человек остались без света.