Аэропорт Саратова временно закрыли на приём и выпуск самолётов

Вечером в воскресенье, 5 октября, в саратовском аэропорту «Гагарин» были введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом проинформировал официальный представитель Росавиации Артём Кореняко.

«Аэропорт Саратов («Гагарин»). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — сказано в сообщении, опубликованном в 22:50 по московскому времени.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов в районе воздушной гавани. Незадолго до этого аналогичные ограничения были введены также в аэропорту Тамбова «Донское».

Ранее сообщалсь, что аропорт немецкой столицы завершил ликвидацию последствий масштабной кибератаки, которая парализовала работу ключевых систем обслуживания пассажиров. Сбой произошёл 19 сентября из-за атаки на американского IT-поставщика Collins Aerospace, обеспечивающего работу систем регистрации и посадки. Инцидент затронул ряд европейских аэропортов, но именно берлинский центр столкнулся с наиболее серьёзными последствиями.