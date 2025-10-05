Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

5 октября, 13:35

Аэропорт Берлина восстановил систему спустя две недели после хакерской атаки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Song_about_summer

Аэропорт Берлина завершил ликвидацию последствий масштабной кибератаки, которая парализовала работу ключевых систем обслуживания пассажиров. Об этом сообщает агентство DPA.

Сбой произошёл 19 сентября из-за атаки на американского IT-поставщика Collins Aerospace, обеспечивающего работу систем регистрации и посадки. Инцидент затронул ряд европейских аэропортов, но именно берлинский центр столкнулся с наиболее серьёзными последствиями. Администрация была вынуждена на протяжении 16 дней использовать ручные процедуры обработки пассажиров, что привело к массовым задержкам рейсов и очереди в терминалах.

Напомним, несколько недель назад в системе регистрации аэропортов Европы произошёл массовый сбой из-за атаки вируса-вымогателя. О технических неполадках заявили в аэропортах Лондона, Брюсселя, Берлина и Дублина.

    avatar