Аэропорт Берлина восстановил систему спустя две недели после хакерской атаки

Сбой произошёл 19 сентября из-за атаки на американского IT-поставщика Collins Aerospace, обеспечивающего работу систем регистрации и посадки. Инцидент затронул ряд европейских аэропортов, но именно берлинский центр столкнулся с наиболее серьёзными последствиями. Администрация была вынуждена на протяжении 16 дней использовать ручные процедуры обработки пассажиров, что привело к массовым задержкам рейсов и очереди в терминалах.