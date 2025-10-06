Депутат Аддор: В Швейцарии обсуждают условия для реэкспорта оружия для Киева

Реэкспорт швейцарского вооружения должен проходить без различий между государствами и учитывать нейтральный статус страны. Об этом заявил парламентарий Швейцарии Жан-Люк Аддор в интервью газете «Известия».

По его словам, в настоящее время обсуждается возможность перепродажи оружия, произведённого в Швейцарии, а не прямых поставок, которые запрещены законом. Депутат подчеркнул, что после продажи вооружение должно иметь право на реэкспорт независимо от того, кто является получателем — Украина, Россия или любая другая страна.

Политик отметил, что соблюдение принципа нейтралитета требует одинаковых правил для всех и исключает двойные стандарты, что, по его мнению, должно стать основой швейцарской политики в этой сфере.

Ранее в Амстердаме прошёл митинг против поставок оружия Украине. Десятки жителей собрались на площади Дам, чтобы призвать к миру. Участники принесли белые и голубые флаги, а также плакаты «Нет оружию ради мира!» и «Нет войне с Россией!». Акция собрала активистов, политологов и журналистов, а её организатором стала «Платформа за мир и солидарность».