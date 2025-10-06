Валдайский форум
Вооружённые силы Украины атакуют Рязань, работают расчёты ПВО

SHOT: Около четырёх взрывов прозвучало над Рязанью

Обложка © Telegram / Минобороны России

На севере Рязани прогремела серия взрывов. По предварительным данным, работает расчёты противовоздушной обороны. Об этом сообщает SHOT.

Очевидцы рассказали, что слышали около четырёх взрывов и видели вспышки над городом. Официальной информации о пострадавших или разрушениях пока не поступало.

Предварительно, «Герань-2» атаковали энергетические объекты в Харькове

Ранее Life.ru писал, что в аэропорту Сочи наблюдаются массовые задержки рейсов: на вылет задерживаются девять самолётов, а на прилёт — двенадцать. В ночь с 5 на 6 октября в четырёх российских аэропортах ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Речь идёт о воздушных гаванях Сочи, Нижнего Новгорода, Геленджика и Краснодара.

