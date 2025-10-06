Швейцарские санкции против России нанесли ощутимый урон энергетике и экономике Берна. Об этом сообщил депутат швейцарского парламента Жан-Люк Аддор в интервью газете «Известия». По его словам, решение Берна присоединиться к большинству ограничений Европейского союза, введённых с 2022 года, оказалось ошибочным шагом.

«Да, эти санкции давят на нашу экономику. Они бьют по нашим экспортерам, по нашему энергетическому снабжению и в более широком смысле по нашему статусу нейтральной страны. И главное — они никак не приблизили мир. Моя партия выступает против всех санкций, которые не приняты Советом Безопасности ООН», — заявил Аддор.

Он считает, что Швейцария должна вернуться к своим историческим принципам — посредничеству, мирному урегулированию конфликтов и оказанию гуманитарной поддержки. Отдельно парламентарий прокомментировал дискуссию вокруг возможной конфискации замороженных российских активов, объём которых оценивается примерно в 7,4 млрд франков. По его словам, часть партий настаивала на передаче этих средств Украине, однако федеральное правительство выступило против подобного шага.

А ранее Канада оказалась в сложной экономической ситуации после того, как поддержала антироссийские санкции и встала на сторону США в торговой войне с Китаем. По данным аналитиков, в первой четверти 2025 года экономический рост Канады резко снизился: невостребованными остались запасы продукции, простаивали производственные мощности, а экспорт сельхозтоваров серьёзно сократился.