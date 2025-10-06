Перечислены выплаты, которые планируется проиндексировать с 1 апреля

С 1 апреля 2026 года в России повысят выплаты, которые зависят от размера социальных пенсий. Индексация составит 14,8%, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на проект федерального бюджета на 2026-2028 годы, внесённый в Госдуму.

Из документов следует, что повышение выплат связано с ростом прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. В дальнейшем индексация продолжится: в 2027 году — на 6,8%, а в 2028-м — на 4%.

Социальные пенсии получают россияне без трудового стажа или с недостаточным стажем для назначения страховой пенсии, а также инвалиды и граждане, потерявшие кормильца. В этом году такие выплаты уже повышались на 14,75%, вместе с пенсиями военнослужащих по призыву, ветеранов и граждан, пострадавших от радиационных катастроф.

Ранее Life.ru писал, что в 2026 году зарплаты россиян могут вырасти примерно на 10%. Однако, существенного повышения реальных доходов ожидать не стоит, итоговый результат во многом зависит от инфляционных процессов. Замедление роста зарплат объясняется завершением периода пиковых государственных расходов, ужесточением кредитной политики, сокращением объёмов кредитования, торможением активности частного бизнеса и общим охлаждением экономической ситуации.