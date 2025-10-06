Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 октября, 01:18

В ЕЭК заявили о готовности вернуться к переговорам с Египтом о ЗСТ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GreenOak

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GreenOak

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) заявила о готовности возобновить переговорный процесс с Египтом по вопросу создания зоны свободной торговли (ЗСТ). Об этом сообщил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев в интервью газете «Известия».

Он отметил, что в настоящее время переговоры с Каиром приостановлены по инициативе египетской стороны, которая выразила желание провести дополнительный анализ и оценку балансов с учётом текущей экономической ситуации в мире и, в частности, в Египте.

«Мы открыты к возобновлению переговорного процесса в любой момент, к поиску возможно новых условий и подходов для того, чтобы выстраивать взаимодействие. Но здесь нужна воля обеих сторон, как только египетская сторона сочтёт для себя возможным продолжение этих переговоров, мы с удовольствием к ним вернёмся», — подчеркнул Слепнев.

Решение о проведении переговоров с Каиром о создании ЗСТ было одобрено Высшим евразийским экономическим советом ещё в 2016 году. До конца 2024 года стороны провели шесть раундов переговоров, после чего процесс был приостановлен.

«Безусловно, окреп»: Путин отметил эффективность ЕАЭС за 10 лет работы
«Безусловно, окреп»: Путин отметил эффективность ЕАЭС за 10 лет работы

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Евразийский экономический союз способствует формированию в Евразии зоны сотрудничества и партнёрства, где учитываются интересы всех участников и уважается суверенитет каждой страны. По его словам, ЕАЭС готов к взаимодействию с иностранными партнёрами и уже активно расширяет экономические связи с рядом государств и международных организаций.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Египет
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar