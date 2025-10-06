В ЕЭК заявили о готовности вернуться к переговорам с Египтом о ЗСТ

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) заявила о готовности возобновить переговорный процесс с Египтом по вопросу создания зоны свободной торговли (ЗСТ). Об этом сообщил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев в интервью газете «Известия».

Он отметил, что в настоящее время переговоры с Каиром приостановлены по инициативе египетской стороны, которая выразила желание провести дополнительный анализ и оценку балансов с учётом текущей экономической ситуации в мире и, в частности, в Египте.

«Мы открыты к возобновлению переговорного процесса в любой момент, к поиску возможно новых условий и подходов для того, чтобы выстраивать взаимодействие. Но здесь нужна воля обеих сторон, как только египетская сторона сочтёт для себя возможным продолжение этих переговоров, мы с удовольствием к ним вернёмся», — подчеркнул Слепнев.

Решение о проведении переговоров с Каиром о создании ЗСТ было одобрено Высшим евразийским экономическим советом ещё в 2016 году. До конца 2024 года стороны провели шесть раундов переговоров, после чего процесс был приостановлен.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Евразийский экономический союз способствует формированию в Евразии зоны сотрудничества и партнёрства, где учитываются интересы всех участников и уважается суверенитет каждой страны. По его словам, ЕАЭС готов к взаимодействию с иностранными партнёрами и уже активно расширяет экономические связи с рядом государств и международных организаций.