Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 октября, 00:45

В Новосибирске можно получить единовременную выплату в 35 тысяч рублей

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Жители Новосибирска могут получить единовременную выплату в размере 35 тысяч рублей. Деньги положены тем, кто оформит универсальное пособие и выполнит несколько условий.

В регионе уже действует система поддержки, объединяющая разные виды выплат от помощи беременным женщинам на ранних сроках до пособий на детей и подростков до 17 лет. Основное требование — доход семьи не должен превышать прожиточный минимум, а её трудоспособные члены должны быть заняты или иметь уважительные причины, по которым они не работают.

Размер помощи зависит от уровня нуждаемости и составляет от 50 до 100 процентов прожиточного минимума. Сейчас в Новосибирской области минимальный размер оплаты труда установлен на уровне 28 050 рублей, передаёт Сиб.фм.

Двойная прибавка и разовые выплаты. Что изменится в начислении пенсий и мерах социальной поддержки
Двойная прибавка и разовые выплаты. Что изменится в начислении пенсий и мерах социальной поддержки

Ранее в Госдуме рассказали о другой единовременной выплате до 440 тысяч рублей. Подобная мера предусмотрена для женщин, достигших 55 лет, и мужчин с 60 лет. Единовременная выплата положена, если ежемесячный размер накопительной части пенсии составляет менее 10% прожиточного минимума пенсионера.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Общество
  • Новосибирская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar