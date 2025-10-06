В Новосибирске можно получить единовременную выплату в 35 тысяч рублей

Жители Новосибирска могут получить единовременную выплату в размере 35 тысяч рублей. Деньги положены тем, кто оформит универсальное пособие и выполнит несколько условий.

В регионе уже действует система поддержки, объединяющая разные виды выплат от помощи беременным женщинам на ранних сроках до пособий на детей и подростков до 17 лет. Основное требование — доход семьи не должен превышать прожиточный минимум, а её трудоспособные члены должны быть заняты или иметь уважительные причины, по которым они не работают.

Размер помощи зависит от уровня нуждаемости и составляет от 50 до 100 процентов прожиточного минимума. Сейчас в Новосибирской области минимальный размер оплаты труда установлен на уровне 28 050 рублей, передаёт Сиб.фм.

Ранее в Госдуме рассказали о другой единовременной выплате до 440 тысяч рублей. Подобная мера предусмотрена для женщин, достигших 55 лет, и мужчин с 60 лет. Единовременная выплата положена, если ежемесячный размер накопительной части пенсии составляет менее 10% прожиточного минимума пенсионера.