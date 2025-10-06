Валдайский форум
Взрывы прогремели над Дзержинском и Нижним Новгородом, работают расчёты ПВО

SHOT: Над Дзержинском и Нижним Новгородом прогремело более 10 взрывов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

В ночь на 6 октября над Дзержинском и пригородом Нижнего Новгорода прогремело около 10-15 взрывов. Как сообщили очевидцы Telegram-каналу SHOT, система противовоздушной обороны отреагировала на украинские беспилотники.

Первые взрывы прозвучали в 03:35 по московскому времени. Местные жители отметили яркие вспышки в небе и срабатывание автомобильных сигнализаций. Информация о пострадавших и разрушениях на данный момент отсутствует.

Ранее в посёлке Северный Белгородского района в результате падения обломков сбитого беспилотника на территории объекта возник пожар в двух помещениях. В посёлке также повреждены окна в частном доме и легковой автомобиль. В Грайвороне после сброса взрывных устройств с БПЛА пострадало остекление коммерческого объекта и служебный автомобиль. По предварительной информации, среди людей жертв и пострадавших нет.

