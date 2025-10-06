Певица Земфира* продолжает следить за статусом своего ИП в России

Певица Земфира* продолжает поддерживать свой статус индивидуального предпринимателя (ИП) в России и передаёт необходимые данные в налоговую инспекцию. Об этом пишет РИА «Новости», ссылаясь на юридические документы.

Отмечается, что артистка не ликвидировала ИП в России. В частности, 2 сентября в налоговую инспекцию были внесены данные о регистрации индивидуального предпринимателя в Социальном фонде РФ.

В соответствии с законодательством, для сохранения статуса ИП необходимо регулярно предоставлять отчётность и подавать декларацию. Эти процедуры могут выполняться дистанционно, через доверенное лицо или с использованием электронной цифровой подписи.

Согласно документам, ИП Земфира* было зарегистрировано в ноябре 2004 года. Основным видом деятельности указана «деятельность творческая, деятельность в сфере искусства и организации развлечений». Кроме того, у ИП певицы есть дополнительный вид деятельности — «торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами».

Также недавно стало известно, что Земфира* погасила долги по квитанциям за услуги ЖКХ. В мае текущего года в ФССП поступило постановление от одного из мировых судей Москвы, в которых указывалось, что живущая в Европе певица не оплатила вовремя коммунальные платежи в размере более 2 900 рублей. На основании этих материалов на неё открыли исполнительное производство.

