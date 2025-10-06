Временные ограничения на полёты введены в аэропорту Ярославля

План «Ковёр» введён в аэропорту Ярославля. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорт Ярославль (Туношна). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.

Ранее сработала система противовоздушной обороны над Нижним Новгородом и Дзержинском из-за атаки украинских беспилотников. Местные жители сообщили, что слышали 10-15 взрывов, а также заметили яркие вспышки в небе. Первые взрывы прозвучали в 03:35 по московскому времени. Информация о пострадавших и разрушениях на данный момент отсутствует.