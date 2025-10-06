Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 октября, 01:46

Временные ограничения на полёты введены в аэропорту Ярославля

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

План «Ковёр» введён в аэропорту Ярославля. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорт Ярославль (Туношна). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.

В аэропортах Сочи, Нижнего Новгорода и Геленджика ввели план «Ковёр»
В аэропортах Сочи, Нижнего Новгорода и Геленджика ввели план «Ковёр»

Ранее сработала система противовоздушной обороны над Нижним Новгородом и Дзержинском из-за атаки украинских беспилотников. Местные жители сообщили, что слышали 10-15 взрывов, а также заметили яркие вспышки в небе. Первые взрывы прозвучали в 03:35 по московскому времени. Информация о пострадавших и разрушениях на данный момент отсутствует.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar