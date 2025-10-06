Экс-замглавы ГВСУ № 4 МО Сметанюк признал вину и заключил сделку со следствием

Бывший заместитель руководителя ФГУП «Главное военно-строительное управление № 4» (ГВСУ № 4) Министерства обороны Иван Сметанюк признал вину по делу о злоупотреблениях при выполнении гособоронзаказа и пошёл на сделку со следствием. Как сообщили источники ТАСС, чиновник дал изобличающие показания против других участников преступной схемы.

«Сметанюк в ходе предварительного расследования по уголовному делу дал подробные изобличающие себя и иных известных ему участников преступлений показания, что явственно указывает на активное с его стороны сотрудничество со следствием. Также фигурант подал ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве», — уточнил собеседник агентства.

В рамках уголовного дела фигурируют ещё три человека. Среди них — предприниматель Максим Громов, обвиняемый по статье о злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа (ст. 201.1 УК РФ). Сам Сметанюк обвиняется по статье 285.4 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа, повлекшее тяжкие последствия). Для обеспечения возможного штрафа и других исков на его имущество стоимостью 143 млн рублей наложен арест.

По версии следствия, в 2019 году Сметанюк, отвечая за контракты на 650 млн рублей с фирмой «Креатив» в Хабаровском крае, злоупотребил доверием. В 2019-2020 годах он не организовал и не контролировал исполнение работ на объекте. В результате многомиллионные контракты выполнены с существенными нарушениями.

Бывший сотрудник ГВСУ №4 Павел Володин, отвечая за контроль над строительством по госконтракту на 290 млн рублей, злоупотребил доверием. Следствие считает, что в 2018-2019 годах он не организовал выполнение работ на объекте в Камчатском крае. Минобороны России причинен ущерб на сумму более 250 млн рублей.

Ранее на Камчатке возбудили уголовное дело о коррупции против группы чиновников, которые незаконно продавали муниципальные земли. Следствие считает, что пять должностных лиц, включая сотрудников администрации и контрольно-счётной палаты, разработали схему по выводу почти тридцати участков из собственности района. За взятки они продавали землю по заниженным ценам и сдавали участки в аренду, чтобы затем перепродать их частным лицам.