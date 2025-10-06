Валдайский форум
6 октября, 02:43

В Альпах в Словении при сходе лавины погиб хорватский альпинист, двое пропали

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Arseev

В Словении в Альпах после схода лавины один альпинист погиб, ещё двое числятся пропавшими без вести. Сообщение поступило от местной полиции, передаёт AFP.

Инцидент произошёл рядом с горой Тосц. Пострадавшие — граждане Хорватии. Поисковые работы приостановлены из-за погодных условий и возобновятся 6 октября.

Раскрыта личность одного из погибших на Камчатке туристов. Им оказался опытный альпинист
Ранее на Эвересте сильнейший снегопад заблокировал около тысячи человек на восточном склоне горы. Люди оказались в ловушке из-за обледенелых троп и непроходимых заснеженных участков. Спасательная операция сталкивается с серьёзными трудностями из-за продолжающейся непогоды, глубокого снега и перебоев со связью. На помощь отправились профессиональные спасатели, местные жители и гиды.

