В Альпах в Словении при сходе лавины погиб хорватский альпинист, двое пропали

В Словении в Альпах после схода лавины один альпинист погиб, ещё двое числятся пропавшими без вести. Сообщение поступило от местной полиции, передаёт AFP.

Инцидент произошёл рядом с горой Тосц. Пострадавшие — граждане Хорватии. Поисковые работы приостановлены из-за погодных условий и возобновятся 6 октября.

Ранее на Эвересте сильнейший снегопад заблокировал около тысячи человек на восточном склоне горы. Люди оказались в ловушке из-за обледенелых троп и непроходимых заснеженных участков. Спасательная операция сталкивается с серьёзными трудностями из-за продолжающейся непогоды, глубокого снега и перебоев со связью. На помощь отправились профессиональные спасатели, местные жители и гиды.