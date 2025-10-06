Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 октября, 02:31

Взрывы прогремели в районе Туапсе и Сочи

SHOT: 10-15 взрывов прогремело со стороны Чёрного моря в районе Туапсе

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

В небе над Туапсе и Сочи прогремело несколько взрывов. Как сообщили SHOT местные жители, было слышно около 10-15 взрывов в районе Чёрного моря в течение двух часов.

Очевидцы рассказали Telegram-каналу о вспышках неподалёку от посёлка Лазаревское. По предварительным данным, работают расчёты противовоздушной обороны. Местные власти просят жителей укрыться в помещениях без окон.

Взрывы прогремели над Дзержинском и Нижним Новгородом, работают расчёты ПВО
Взрывы прогремели над Дзержинском и Нижним Новгородом, работают расчёты ПВО

Ранее в аэропортах Сочи и Геленджика были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности. В результате в воздушной гавани Сочи зафиксировали задержку 9 рейсов на вылет и 12 на прилёт.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • ВСУ
  • Только на Life
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar