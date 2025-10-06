Взрывы прогремели в районе Туапсе и Сочи

В небе над Туапсе и Сочи прогремело несколько взрывов. Как сообщили SHOT местные жители, было слышно около 10-15 взрывов в районе Чёрного моря в течение двух часов.

Очевидцы рассказали Telegram-каналу о вспышках неподалёку от посёлка Лазаревское. По предварительным данным, работают расчёты противовоздушной обороны. Местные власти просят жителей укрыться в помещениях без окон.

Ранее в аэропортах Сочи и Геленджика были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности. В результате в воздушной гавани Сочи зафиксировали задержку 9 рейсов на вылет и 12 на прилёт.