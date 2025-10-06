Валдайский форум
6 октября, 02:34

Ограничения на приём и выпуск самолётов ввели в аэропорту Калуги

Обложка © Life.ru

В аэропорту Калуги Грабцево ночью в понедельник временно ограничили приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко в Telegram-канале.

По его словам, меры введены для обеспечения безопасности полётов. Подробностей о сроках снятия ограничений не сообщается.

В аэропортах Сочи, Нижнего Новгорода и Геленджика ввели план «Ковёр»
Ранее в небе над Туапсе и Сочи прогремело несколько взрывов. Как сообщили местные жители, было слышно около 10-15 взрывов в районе Чёрного моря в течение двух часов. Также очевидцы рассказали о вспышках неподалёку от посёлка Лазаревское. По предварительным данным, работают расчёты противовоздушной обороны. Местные власти просят жителей укрыться в помещениях без окон.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

Юния Ларсон
