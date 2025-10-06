Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 октября, 02:55

Золото достигло $3 949 за тройскую унцию, обновив исторический рекорд

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Cloudy Design

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Cloudy Design

Фьючерс на золото с декабрьской поставкой 2025 года на Comex обновил рекорд, поднявшись выше $3 949 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные биржи.

На 05:02 мск цена достигла $3 950 (+0,97%). Через полчаса рост замедлился до $3 945,6 (+0,94%).

В морских глубинах найдено 300-летнее золото испанского флота
В морских глубинах найдено 300-летнее золото испанского флота

Первого октября фьючерс в первый раз в истории преодолел отметку $3 900 за тройскую унцию, переписав ранее установленные вершины. В сентябре золотые фонды получили приток капитала — инвесторы направили туда $15,5 млрд, что оказалось вторым по величине месячным результатом за всю историю наблюдений. Повышенный интерес объясняют ожиданиями очередных шагов Федеральной резервной системы в сторону снижения базовой ставки.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Новости экономики
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar