Регион
6 октября, 02:50

В Приморье горит полигон ТБО на площади около 1000 квадратов

МЧС: В Приморье тушат пожар на полигоне ТБО на площади 1 тыс. кв. м

Обложка © Telegram / МЧС Приморского края

На территории полигона твёрдых бытовых отходов (ТБО) во Владивостоке произошёл пожар. Площадь возгорания составила около 1 тыс. кв. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

По информации спасателей, первое сообщение о возгорании поступило ранним утром. Прибывшие на вызов сотрудники обнаружили несколько очагов возгорания, один из которых сразу удалось ликвидировать, к остальным пожарные добираются с помощью тяжёлой техники экологического оператора.

На тушении пожара работают 17 сотрудников МЧС России и три единицы специальной техники.

Ранее в городе Любань Ленинградской области произошла страшная трагедия — при тушении пожара в частном доме обнаружены тела женщины и трёх детей. Сотрудники МЧС России обнаружили тела матери и детей при ликвидации возгорания, которое охватило 80 квадратных метров одноэтажного жилого дома. Для тушения пожара привлекались 16 специалистов и 5 единиц техники.

