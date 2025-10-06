В Приморье горит полигон ТБО на площади около 1000 квадратов

На территории полигона твёрдых бытовых отходов (ТБО) во Владивостоке произошёл пожар. Площадь возгорания составила около 1 тыс. кв. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

По информации спасателей, первое сообщение о возгорании поступило ранним утром. Прибывшие на вызов сотрудники обнаружили несколько очагов возгорания, один из которых сразу удалось ликвидировать, к остальным пожарные добираются с помощью тяжёлой техники экологического оператора.

На тушении пожара работают 17 сотрудников МЧС России и три единицы специальной техники.

