Писториус заявил, что Путин хорошо знаком с немецкими инстинктами и рефлексами

Министр обороны ФРГ Борис Писториус прокомментировал случаи с беспилотниками на территории страны в интервью Handelsblatt. Он подчеркнул, что Германия не находится в состоянии войны, и эти инциденты не представляли угрозы.

Комментируя версию о причастности российских дронов к нарушению воздушного пространства Германии, Борис Писториус заявил, что президент России Владимир Путин, по его мнению, может предположить реакцию Берлина на это.

«Путин очень хорошо знает Германию, как мы все знаем. Он также знает немецкие инстинкты и рефлексы», — заявил министр обороны ФРГ.

А ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц успокоил жителей страны после серии инцидентов с беспилотниками в воздушном пространстве ФРГ. Он подчеркнул, что дроны не несли вооружения и выполняли разведывательные полёты. По его словам, происхождение дронов, замеченных в последние дни над аэропортом Мюнхена, пока не установлено.