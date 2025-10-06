Площадь источника задымления на полигоне ТБО в Приморье составляет 3,5 тыс. кв. м

Площадь источника задымления на горящем во Владивостоке полигоне твёрдых коммунальных отходов составляет приблизительно 3,5 тысячи квадратных метров. Очаги планируется пересыпать к 9 октября, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на источник в Приморском экологическом операторе.

Напомним, ранее в Главном управлении МЧС России по Приморскому краю сообщали, что на территории Владивостокского полигона ТБО в районе улицы Холмистая возник пожар, распространившийся на одну тысячу квадратных метров. Прибывшие на вызов сотрудники МЧС обнаружили несколько очагов возгорания, один из которых сразу удалось ликвидировать, к остальным пожарные добираются с помощью тяжёлой техники экологического оператора.

«На настоящее время площадь источника задымления — примерно 3,5 тысячи квадратных метров. Открытое горение присутствует, продолжаются работы по его локализации. В круглосуточном режиме производится ликвидация задымления, а также на полигон завозится грунт четырьмя единицами своей техники и восьмью машинами подрядчиков», — сообщил источник агентства.

