Оппозиционное движение ANO во главе с Андреем Бабишем победило на парламентских выборах в Чехии, что может привести к сокращению финансовой помощи и ограничению поставок оружия Украине. Об этом пишет финская газета Iltalehti со ссылкой на экспертов.

Доцент политологии Университета Турку Хейно Нюиссонен отмечает, что усталость чешских граждан от поддержки Киева ощущается повсеместно. По его словам, многие считают, что страна расходует чрезмерные средства на внешнее вмешательство, и это может отразиться на будущей государственной программе.

Ранее Андрей Бабиш отказал Украине в поставках снарядов и выступил против её членства в Европейском союзе. По его мнению, Праге не следует заниматься закупкой боеприпасов для Украины. Он признал, что это была инициатива президента Петра Павла, но указал на то, что приобретение вооружений должно быть организовано по линии НАТО.