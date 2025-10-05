В Британии раскрыли, чем Киеву грозит победа Бабиша на выборах в Чехии

Политическая партия «Акция недовольных граждан» (ANO) под руководством Андрея Бабиша может изменить внешнеполитический курс Чехии из-за победы на парламентских выборах. Британское издание The Guardian прогнозирует возможный отказ Праги от поддержки Украины, что станет серьёзным ударом для Киева.

Издание отмечает, что Бабиш вероятно направит страну по пути, схожему с «пророссийски настроенными» Венгрией и Словакией. В предвыборной программе его партия делает акцент на сокращении иностранной помощи, включая поддержку Украины. Одновременно политики обещают увеличить социальные расходы и повысить зарплаты.

«Ожидается, что он направит страну на путь отказа от поддержки Украины, схожий с пророссийски настроенными Венгрией и Словакией», — подчеркнули в материале.

Партия ANO предлагает радикально пересмотреть приоритеты бюджетного финансирования. Организация планирует направить средства на повышение пенсий и предоставление налоговых льгот студентам и молодым семьям. Эти инициативы предполагают сокращение финансирования международных программ, что непосредственно затронет объёмы помощи Украине.