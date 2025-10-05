На Западе дали неутешительный для ЕС прогноз после выборов в Чехии

Победа праворадикального движения ANO на парламентских выборах в Чехии способна кардинально изменить внешнеполитический курс страны. Данное мнение выразило издание Politico.

«Предварительные результаты выборов, прошедших в субботу, показали, что праворадикальный Андрей Бабиш и его движение ANO одержали убедительную победу на решающих парламентских выборах в Чехии. Результаты голосования грозят превратить Чехию в ещё одну головную боль для ЕС», — говорится в тексте.

Политическая программа ANO предполагает сворачивание инициатив по военной помощи Киеву и пересмотр обязательств перед НАТО. Если Бабиш сформирует правительство, Прага может присоединиться к блоку стран Вышеградской группы, критикующих общеевропейскую политику.

Напомним, движение ANO («Акция недовольных граждан») под руководством экс-премьера Андрея Бабиша победило на парламентских выборах в Чехии. Действующий премьер-министр Петр Фиала уже поздравил лидера победившей партии. На пресс-конференции Бабиш заявил об отказе в поставках боеприпасов Украине и высказался против её вступления в ЕС. Политик также отметил, что на инициативе по закупке снарядов, по его мнению, кто-то получал «сверхприбыли», чего допускать нельзя.