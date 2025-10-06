Валдайский форум
Регион
6 октября, 04:36

Временные ограничения на полёты сняли в трёх аэропортах Краснодарского края

Обложка © Life.ru

План «Ковёр» был отменён в трёх воздушных гаванях Краснодарского края в 07:02 по московскому времени. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорты Сочи, Краснодар, Геленджик. Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.

За время действия ограничений на запасные воздушные гавани ушли пять самолётов, направлявшихся в Сочи.

Собянин сообщил, что ПВО сбила беспилотник на подлёте к Москве

Напомним, в районе Туапсе и Сочи прогремело около 10-15 взрывов со стороны Чёрного моря. Местные жители сообщали о вспышках неподалёку от посёлка Лазаревское. По предварительной информации, системы противовоздушной обороны сработали из-за атаки украинских беспилотников.

