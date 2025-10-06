Валдайский форум
6 октября, 03:37

Собянин сообщил, что ПВО сбила беспилотник на подлёте к Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник, направлявшийся в столицу. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб.

«Силами ПВО Минобороны сбит один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в своём телеграм-канале.

Ранее в небе над Туапсе и Сочи прогремело несколько взрывов. Как сообщили местные жители, было слышно около 10-15 взрывов в районе Чёрного моря в течение двух часов. По предварительным данным, работают расчёты противовоздушной обороны. Местные власти просят жителей укрыться в помещениях без окон. В аэропортах Сочи и Геленджика были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности. В воздушной гавани Сочи зафиксировали задержку 9 рейсов на вылет и 12 на прилёт.

Юния Ларсон
