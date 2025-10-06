Ограничения на приём и выпуск самолётов сняты в аэропортах Калуги и Тамбова

Сразу в двух аэропортах России сняли введённые ночью 6 октября ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Это коснулось воздушных гаваней в Калуге и Тамбове, сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

«Аэропорты️ Калуга (Грабцево), Тамбов (Донское). Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что план «Ковёр» отменили ещё в трёх воздушных гаванях Краснодарского края в 07:02 по московскому времени. Ограничения сняли в Сочи, Краснодаре и Геленджике. Они вводились для обеспечения безопасности полётов.