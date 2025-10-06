350 застрявших на Эвересте туристов спустились с горы, ещё сотни остаются в ловушке
350 застрявших на Эвересте туристов благополучно спустились, когда утих буран
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Travel_Photoshoot
350 туристов, которые оказались отрезанными метелью на склоне Эвереста в Тибетском автономном районе, успешно спустились и чувствуют себя хорошо. Это стало возможным после стабилизации погодных условий и действий спасателей. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Спасательные службы также восстановили связь с оставшейся группой более чем из 200 человек. Им на помощь выслали отряд — и вскоре эти альпинисты начнут безопасное снижение под руководством профессионалов.
Эверест (Джомолунгма) — вершина хребта Махалангур-Химал на границе Непала и Тибетского автономного района КНР. Кстати, официальная высота горы после совместных измерений Китая и Непала в декабре 2020 года составила 8 848,86 м — на 86 см больше прежних данных.
Сильный снегопад прошёл 4 октября в уезде Динжи городского округа Шигадзе: основные маршруты оказались заметены. Около тысячи человек были вынуждены пережидать непогоду в палатках на высоте примерно 4 900 м над уровнем моря. Ситуация остаётся под контролем служб, продолжаются совместные операции по эвакуации и оказанию помощи.
Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.