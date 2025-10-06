Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
6 октября, 05:44

350 застрявших на Эвересте туристов спустились с горы, ещё сотни остаются в ловушке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Travel_Photoshoot

350 туристов, которые оказались отрезанными метелью на склоне Эвереста в Тибетском автономном районе, успешно спустились и чувствуют себя хорошо. Это стало возможным после стабилизации погодных условий и действий спасателей. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Спасательные службы также восстановили связь с оставшейся группой более чем из 200 человек. Им на помощь выслали отряд — и вскоре эти альпинисты начнут безопасное снижение под руководством профессионалов.

Эверест (Джомолунгма) — вершина хребта Махалангур-Химал на границе Непала и Тибетского автономного района КНР. Кстати, официальная высота горы после совместных измерений Китая и Непала в декабре 2020 года составила 8 848,86 м — на 86 см больше прежних данных.

Сильный снегопад прошёл 4 октября в уезде Динжи городского округа Шигадзе: основные маршруты оказались заметены. Около тысячи человек были вынуждены пережидать непогоду в палатках на высоте примерно 4 900 м над уровнем моря. Ситуация остаётся под контролем служб, продолжаются совместные операции по эвакуации и оказанию помощи.

Владимир Озеров
