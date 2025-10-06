У сидящего в ИК бывшего алтайского вице-премьера взыскали ещё ₽20,9 млн

C бывшего вице‑председателя правительства Республики Алтай Роберта Пальталлера взыскано 20,9 млн рублей после иска региональной прокуратуры. Первоначально суд первой инстанции жалобу ведомства отклонил, после чего прокуроры обжаловали решение.

«Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал, в связи с чем прокуратурой республики в Алтайский краевой суд внесено апелляционное представление на решение суда первой инстанции. Суд второй инстанции удовлетворил требования прокуратуры в полном объёме», — сказано в сообщении пресс-службы прокуратуры.

По версии надзорного органа, в период работы на посту первого зампреда Пальталлер приобрёл имущество, явно превосходящее в стоимости легальные доходы его и членов семьи: пять объектов недвижимости и четыре автомобиля премиум‑класса. В ходе следствия также изъяты наличные свыше 3,8 млн рублей и ювелирные изделия, предварительно оценённые более чем в 800 тыс. рублей. Иск был направлен прокуратурой в феврале 2023 года и истолкован как мера по возвращению незаконно нажитого в пользу государства.

Сам Пальталлер сейчас отбывает срок в колонии. Уголовное дело в отношении чиновника возбуждено в 2020 году. С 2015 по 2018 годы он вместе с соучастниками незаконно организовывал строительство механической системы оснежения на курорте «Манжерок» и систематически получал взятки. В сентябре 2022-го Горно‑Алтайский городской суд приговорил его к 14 годам строгого режима, оштрафовал на 80 млн рублей и запретил занимать госдолжности на семь лет.

