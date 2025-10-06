Валдайский форум
6 октября, 06:27

СК разбирается в жуткой аварии, которая унесла жизни трёх школьников под Белгородом

В Белгородской области возбудили дело после гибели трёх подростков в ДТП

Обложка © Telegram / Белгород Следком

Уголовное дело возбудили в Белгородской области после жуткого ДТП, в результате которого погибли трое детей. Авария произошла вечером 5 октября, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

Всё случилось в селе Зозули Борисовского района Белгородской области. Подросток взял у отца машину Nissan Tiida и решил покататься вместе с друзьями, но не справился с управлением. В итоге трое ребят погибли на месте, а водитель и ещё один пассажир были доставлены в больницу.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трёх человек) по факту ДТП, в результате которого погибли трое несовершеннолетних жителей региона и двое получили телесные повреждения различной степени тяжести», — говорится в сообщении СК.

Напомним, что за рулём находился 15-летний подросток. Школьник не справился с управлением, съехал с проезжей части и столкнулся с деревом и забором частного дома. Всего внутри машины находились пять человек. Юноши 2009 и 2013 годов рождения и девочка 2010 года рождения скончались на месте ДТП от полученных травм.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Наталья Афонина
