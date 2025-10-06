Скандал в небе: Российский самолёт из чёрного списка США спокойно летает по миру

Южно-Африканская Республика по ошибке выдала разрешение на полёт российской авиакомпании «Абакан Эйр», которая с декабря прошлого года находится под санкциями США. Как пояснили власти страны, о статусе перевозчика им не было известно.

По данным южноафриканского издания Rapport, 2 октября транспортный самолёт Ил-76, принадлежащий «Абакан Эйр», приземлился в аэропорту Апингтона в Северо-Капской провинции, прибыв из Танзании. После дозаправки в аэропорту Лансерия под Йоханнесбургом борт успешно вылетел в Сомали. Издание отмечает, что компания также числится в списке должников за неоплаченное топливо и услуги аэропортов. Перед визитом в ЮАР самолёт, согласно открытым данным, находился в Иране.

Представитель Министерства транспорта ЮАР Коллен Мсиби рассказал агентству Bloomberg, что разрешение иностранного эксплуатанта было выдано 23 сентября и касалось перевозки генеральных грузов, гражданских вертолётов и пилотажных самолётов. По его словам, «ни одна страна не уведомила Южную Африку о том, что перевозчик находится под санкциями». Он также подчеркнул, что правительство ЮАР не вносило «Абакан Эйр» в собственные санкционные списки.

На сайте Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) указано, что авиакомпания попала под санкции в декабре 2023 года.